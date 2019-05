Il tour toscano di Matteo Salvini

Sabato 4 e domenica 5 maggio, il Ministro dell'Interno e Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, sarà in Toscana per una serie di appuntamenti

FIGLINE INCISA — Il Ministro dell'Interno e Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, questo fine settimana sarà in Toscana per una serie di appuntamenti.

Sabato 4 maggio alle 9 è atteso a San Giuliano Terme, in Piazza Italia, e alle 11 si recherà a Capannori, in Via Carlo Piaggia 8, dove inaugurerà anche il locale comitato elettorale. Alle 14, terrà un incontro pubblico a Montecatini Terme nella centralissima Piazza del Popolo, per poi spostarsi, alle 16, a Prato, dove parlerà in Piazza del Comune. Alle 18 sarà in Piazza della Resistenza a Scandicci, mentre alle 21 sarà in piazza Serristori a Figline e Incisa Valdarno.

Domenica 5 maggio, invece, Matteo Salvini sarà a Firenze, alle 10, in Piazza Don Piero Puliti, al Galluzzo. Ad accompagnare il Segretario Federale, sarà Susanna Ceccardi, Coordinatrice Lega Toscana e candidata al Parlamento europeo.