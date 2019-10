I fan toscani piangono il papà di Pollon

Si è spento a Tokyo Hideo Azuma, noto in Italia come autore dei manga Pollon e Nanà Supergirl. Una sua opera premiata a Lucca

LUCCA — Anche in Toscana la notizia della morte di Hideo Azuma è stata accolta con grande tristezza e in tanti hanno riversato il loro dispiacere su Facebook. L'autore dei celebri manga Pollon e Nanà Supergirl, che hanno segnato l'immaginario di più di una generazione grazie alle trasposizioni animate in televisione, è morto a Toyo lo scorso 13 ottobre. La notizia, per volontà della famiglia, è stata diffusa solo dopo il funerale. Hideo Azuma aveva 69 anni ed era malato di tumore.

Di recente "Il diario della mia scomparsa" di Azuma è stato insignito del premio Gran Guinigi 2019 per la riscoperta di un'opera promosso dal Lucca Comics.

Tra i suoi lavori "Futari to gonin" (Due ragazzi e cinque vicine di casa), "Yakekuso tenshi" (Un angelo disperato), "Parallel kyoshitsu" (La pazza aula parallela), "Fujori nikki" (Diario assurdo).