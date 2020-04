Covid, muore noto dirigente della Cna

Alfredo Marchetti è morto all'ospedale di Cisanello dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus. Cna lucchese in lutto

LUCCA — Scomparso per il Covid 19 Alfredo Marchetti dirigente Cna di Lucca. C'è grande dolore e sgomento nell’associazione: “Ci lascia uno di noi”. Alfredo Marchetti, deceduto questa mattina all’ospedale di Cisanello per il Covid 19.



“Purtroppo, alle 10 di domenica 26, - ha detto Andrea Giannecchini, presidente Cna di Lucca – Alfredo non ce l’ha fatta e ci ha lasciato in un profondo dolore. Ce lo ricorderemo sempre. Immerso nella passione per il suo lavoro e sempre pronto ad una discussione animata sulla politica”.



Entrato in Cna alla fine del 1979 a 23 anni e andato in pensione questo ultimo 31 dicembre, Alfredo Marchetti aveva rivestito molti incarichi, fra cui quello di direttore del patronato Epasa Cna. Molto conosciuto è sempre stato legatissimo all’associazione, cui ha dato un grande contributo anche come componente del gruppo dirigente anche dopo la pensione.



Nell’ultima direzione, il gruppo dirigente aveva espresso una sentita vicinanza al collega e speranza in una piena ripresa in tempi brevi.



"Alla moglie e ai due figli, il presidente Giannecchini, il direttore Stephano Tesi e i colleghi tutti inviano le più sentite condoglianze ed un forte abbraccio", conclude Giannecchini.