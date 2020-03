Coronavirus, quinta vittima in Toscana

Si tratta di un uomo di 77 anni deceduto nell'ospedale di Lucca. Risultato positivo al coronavirus, era ricoverato in condizioni già critiche

LUCCA — Quinto decesso in Toscana per una persona affetta da Covid-19. Si tratta di una anziano di 77 anni deceduto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo all'ospedale di San Luca di Lucca. Era ricoverato dall’8 marzo in condizioni critiche nel reparto di malattie infettive.

Sempre a Lucca ma mercoledì 11 si è verificato il decesso di un uomo di 80 anni che era ricoverato dal 10 marzo, sempre nel reparto di malattie infettive.

L’11 marzo sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrati altri due decessi, entrambi all’ospedale Apuane: un uomo di 87 anni di Mulazzo che era ricoverato dall’8 marzo. L'altro decesso un uomo di 86enne di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Anche lui era in gravi condizioni anche per altre patologie.

Il primo morto registrato in Toscana è un uomo di 79 anni con più patologie a carico e un quadro clinico già complesso in partenza, sabato 7 marzo, all'ospedale di Pisa e deceduto nella mattinata di domenica 8 marzo.