Il maltempo colpisce il nord della Toscana

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di colore arancione per rischio idraulico e idrogeologico

FIRENZE — Allerta arancione per rischio idraulico del reticolo principale e rischio idrogeologico valida fino alle 12 di lunedì 12 marzo per il territorio del Bisenzio-Ombrone Pistoiese e per tutto il nord della Toscana.

Sono inoltre previste piogge diffuse su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze con cumulati abbondanti nei comuni interessati dall'allerta. Sul resto della regione l'allerta è di colore giallo mentre nell'estremo sud è verde.