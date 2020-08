Positiva al Covid va in discoteca, l'Asl cerca chi era nel locale

La ragazza è stata in una discoteca versiliese nella notte fra l'8 e il 9 Agosto. Potrebbe aver contagiato altri avventori. Ecco come contattare l'Asl

TOSCANA — Fra i nuovi contagiati dal Covid in Toscana c'è una ragazza di 18 anni, residente a Pisa, che ha trascorso alcune ore, nella notte fra l’8 e il 9 agosto, nella discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta.

L’indagine epidemiologica effettuata dall'Asl Toscana nord ovest per individuare coloro che hanno avuto contatti stretti con la diciottenne ha portato a mettere in isolamento 11 persone che saranno sottoposte entro stasera al tampone nasofaringeo per la ricerca del Covid.

Tuttavia, per contenere il più possibile la diffusione del contagio e la creazione di nuovi, pericolosi focolai, la Asl Toscana nord ovest sta cercando anche tutte le persone che nella stessa notte fra l'8 e il 9 Agosto sono state nella discoteca Seven Apples. A questo scopo ha diffuso una nota in cui chiede a tutti gli avventori del locale di farsi avanti scrivendo una mail all'indirizzo sorveglianza@uslnordovest.toscana.it con oggetto "Seven Apples" e indicando nel testo nome, cognome e numero di telefono. Tutti coloro che scriveranno saranno ricontattati per fissare l’appuntamento ed eseguire il tampone.

"I tamponi saranno effettuati nelle giornate del 15 e 16 agosto nei drive through di Pisa, Viareggio, Lucca e Massa - si legge in una nota dell'Asl Toscana Nord Ovest - Tutti coloro che invece si trovavano in discoteca ma sono residenti nel territorio della Asl centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia) possono scrivere la stessa mail a malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toana.it o a giorgio.garofalo@uslcentro.toscana.it. Gli eventuali frequentatori del locale residenti nella Asl sud est (province di Arezzo, Prato e Pistoia) possono invece scrivere a segreteria.dipprevenzionegr@uslsudest.toscana.it".



La Asl ricorda che i tamponi saranno somministrati anche a coloro che, pur non essendo residenti in Toscana, segnaleranno di essere stati in discoteca nella sera tra l’8 e il 9 agosto.

"La ragazza era appena tornata da una vacanza - ha spiegato il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti - anche se al momento non ci sono evidenze che si tratti di un contagio di rientro dall'estero".

Le forze dell'ordine stanno accertando se nella discoteca siano stati applicati correttamente i protocolli anti-Covid.