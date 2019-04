Scossa di terremoto in provincia di Lucca

L'attività sismica è stata registrata dagli apparecchi intorno alle 21 di questa domenica di Pasqua. Il magnitudo e la profondità

CAPANNORI — Trema la terra in provincia di Lucca, nelle vicinanze di Capannori. Dopo le due scosse di ieri, in Mugello e in Lunigiana una scossa di terremoto è stata registrata a 7,5 chilometri di profondità.

Il magnitudo è stato di 2.0. Non si segnalano danni a persone e cose ma un forte boato ha accompagnato la scossa allarmando la popolazione.