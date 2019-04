Ausl Toscana nord ovest, trecento assunzioni

Il nuovo personale entrerà in servizio nel corso del 2019 per garantire il tourn over con chi andrà in pensione. Nuovi incarichi-chiave

LUCCA — L’Azienda USL Toscana nord ovest assumerà oltre 300 persone, tra dirigenza e comparto, nel corso del 2019.

I nuovi ingressi permetteranno, anche su input della Regione Toscana, di garantire il turn over del personale e di prevedere nuovi incarichi per attività ritenute fondamentali per il buon funzionamento dell'Azienda. Le assunzioni avverranno secondo le normali modalità di reperimento del personale pubblico, con l'utilizzo, dove possibile, delle graduatorie di mobilità in essere e in corso di emissione in Azienda e mediante la richiesta all'Estar di utilizzo di valide graduatorie concorsuali e selettive nelle discipline e nei profili richiesti. In assenza di graduatorie esistenti, verranno avviate le procedure di nuovi concorsi, sempre con il supporto di Estar.

La ricerca del personale rappresenta quindi una priorità assoluta per la Direzione e per gli uffici competenti, che anche nell’ultimo periodo si sono trovati ad affrontare alcune difficoltà. Ad esempio, ha avuto un peso non indifferente il limite (-1,4% sulla spesa del 2004 per il personale) imposto a livello nazionale, un vincolo contro il quale la Regione Toscana ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale.

In particolare per l’ambito territoriale della Versilia sono previste 49 assunzioni che permetteranno di ricoprire i posti lasciati vacanti da operatori che stanno per andare in pensione, che - stando ai dati in possesso dell’Azienda, in base alle domande ad oggi presentate o preannunciate - sono 37 per il comparto, di cui 1 per “quota 100”, e 12 per la dirigenza, di cui 2 per “quota cento”.

Nel comparto, sempre secondo le prime stime dell’Azienda, 21 posti sono per il dipartimento infermieristico ed ostetrico (quindi infermieri, ostetriche, OSS), 6 per il dipartimento tecnico ed ulteriori 10 per gli altri dipartimenti (amministrativo, servizio sociale etc).