Famiglia contagiata, tamponi a tappeto nel centro estivo

La sindaca D'Ambrosio su Fb: "Nei cluster familiari individuati a Porcari c'è anche un bimbo che ha frequentato un centro estivo di Altopascio"

PIANA DI LUCCA — I bambini e gli educatori di uno dei gruppi del centro estivo Small Stars di Altopascio sono stati sottoposti a tampone per la ricerca del Covid e stanno aspettando il risultato in isolamento nelle loro abitazioni. Gli accertamenti si sono resi necessari dopo la scoperta che un bambino che ha frequentato il centro il 21 Luglio scorso fa parte della famiglia di Porcari risultata positiva al virus in questi giorni. A darne notizia è stata la sindaca Sara D'Ambrosio sul suo profilo Fb.

"Cari cittadini, vi scrivo perché, come sapete, nel territorio della Piana di Lucca, e in particolare nel comune di Porcari, nostro confinante, si sono creati alcuni cluster familiari di positività al Covid-19. Sgombero subito il campo da dubbi o preoccupazioni: ad oggi, ad Altopascio, non ci sono nuovi casi positivi - ha scritto la sindaca - Cosa significa tutto questo? Che tutti i soggetti risultati positivi sono stati isolati, così come i familiari, e che tutti coloro che sono entrati in contatto con queste persone nei 14 giorni precedenti sono state contattate e sottoposte a tampone. Tra queste ci sono anche gli educatori, le bambine e i bambini di un gruppo del centro estivo Small Stars di Altopascio, dove lo scorso 21 luglio un bambino della famiglia di Porcari risultata positiva ha partecipato al camp".

"Abbiamo deciso di informarvi insieme a Small Stars per tranquillizzarvi e per darvi le notizie giuste e chiare - ha detto ancora la sindaca - con l’assessore Ilaria Sorini siamo in contatto con Small Stars e con l’Asl, che ha deciso di fare il tampone sia ai bambini sia agli educatori di quel gruppo estivo dove era presente anche il bambino risultato positivo. In attesa dell’esito del tampone, il gruppo dei bambini e gli educatori sono a casa come ulteriore tutela. È stato deciso questo dall’Asl in via precauzionale, per essere estremamente sicuri che sia tutto sotto controllo e per permettere ai bambini e agli educatori di svolgere i centri estivi in tranquillità".