Reparto Covid, a Lucca pieno per il 37 per cento

​I dati nel territorio dell'Ausl nord ovest sono più alti, occupati il 51 per cento dei letti. Calo di ricoveri, diminuiscono anche i pazienti gravi

LUCCA — Nei territori dell'Ausl Toscana nord ovest (Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno) il 51 per cento di letti Covid sono occupati. Il totale dei posti è 451 attivati, ma l'azienda sanitaria, al bisogno, potrebbe attivarne altre decine in poco tempo.

Per quanto riguarda la teriapia intensiva ci sono 51 pazienti ricoverati in reparto e 52 posti ancora liberi. Nelle altre aree Covid si registrano 181 letti occupati (52%) e 167 liberi.

I pazienti Covid negli ospedali Ausl Toscana nord ovest sono al momento 232. I letti liberi sono 219.

Questa invece la situazione nell'ospedale di Lucca: 39 posti letto Covid occupati (37 per cento) e 66 liberi. Una situazione dunque migliore rispetto alla media dell'area vasta nord ovest.

La situazione all'11 aprile: i letti occupati in Asl erano 294 (il 64 per cento) e quelli liberi 167, mentre il 4 aprile i pazienti Covid erano 330 con un’occupazione dei letti del 74 per cento (115 i letti liberi).

"Continuano a ridursi in maniera consistente i ricoveri di persone con il Coronavirus - hanno commentato da Ausl - ed in particolare quelli di pazienti con forme gravi, con la conseguente diminuzione del carico dei malati in terapia intensiva. La minor pressione sugli ospedali è sicuramente legata alle misure di contenimento attuate su tutto il territorio nazionale e quindi al distanziamento sociale ed al rispetto delle regole da parte dei cittadini".

Questa comunque la situazione dei posti letto - Terapia intensiva più aree dedicate al Coronavirus - a ieri (20 aprile) nei cinque ospedali Covid dell’Asl:

Apuane: 76 posti letto Covid occupati (49 per cento) e 78 liberi

Lucca : 39 posti letto Covid occupati (37 per cento) e 66 liberi

Livorno : 39 posti letto Covid occupati (53 per cento) e 34 liberi

Versilia: 59 posti letto Covid occupati (70 per cento) e 25 liberi

Pontedera: 19 posti letto Covid occupati (54 per cento) e 16 liberi