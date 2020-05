Covid, quattro nuovi casi nelle ultime ore

Report della Regione Toscana: nel territorio della provincia di Lucca si sono registrati 4 nuovi tamponi positivi al Covid ma nessun decesso

PROVINCIA DI LUCCA — Dopo tre giorni dove non si erano registrati contagi tra ieri e oggi in provincia di Lucca sono risultate positive al coronavirus tre persone. In totale dall'inizio dell'epidemia sono state 1.356 le persone in provincia contagiate dal virus. Per quanto riguarda i decessi non ne sono stati segnalati nel bollettino odierno della Regione Toscana, le persone positive al Covid-19 morte in provincia restano quindi 134.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate ad oggi 2142 guarigioni virali e 1079 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 3221 guariti. Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 32 di cui 8 in Terapia intensiva, quindi in costante diminuzione. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 3.996 le persone in isolamento domiciliare tra Lucca, Pisa, Massa Carrara e Livorno.

In Toscana oggi si sono registrati 35 nuovi casi di coronavirus, portando così il totale dei toscani contagiati a 10.035, sono invece 1.009 i deceduti in Toscana, 7.240 i guariti, 222.505 i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Gli attualmente positivi sono oggi 1.786. Sono attualmente 204 i ricoverati, di cui 42 in terapia intensiva.