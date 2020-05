Coronavirus, altro giorno senza contagi

Secondo senza contagi in provincia di Lucca. Continua il trend positivo degli ultimi giorni. In Toscana solo 2 nuovi casi di coronavirus

PROVINCIA DI LUCCA — Continua il trend positivo dell'epidemia di Covid-19. Per il secondo giorno consecutivo la Regione Toscana non segnala nuovi casi positivi di coronavirus, dall'inizio dell'emergenza sanitaria le persone contagiate dal virus tra Lucchesia, Versilia e Garfagnana, sono state 1.361. In totale in provincia di Lucca sono morte 135 persone contagiate dal virus.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 270 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 537 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 342, la più bassa Siena con 164.

Oggi in Toscana si sono registrati solo 2 casi. I nuovi casi sono stati rilevati a fronte di 3.365 tamponi. In tutta la regione ci sono stati solo 2 nuovi decessi per un totale di 1.031 vittime. In totale i toscani contagiati dal virus sono stati 10.088, i guariti 7.802.