Quasi 3 milioni per l'argine del Rio Leccio

L'intervento riguarderà 950 metri della sponda destra, tra il ponte della ferrovia e il ponte di via Carlotti. I lavori partiranno la prossima estate

PORCARI — Con un finanziamento di circa 3 milioni di euro dalla Regione prenderanno il via la prossima estate i lavori di ricostruzione e consolidamento dell'argine destro del Rio Leccio. Lo rende noto il Comune.

L'intervento riguarderà 950 metri della sponda destra, tra il ponte della ferrovia e il ponte di via Carlotti, che durante l’alluvione del novembre 2016 aveva ceduto in tre punti ed era stato sistemato in via provvisoria dal Genio civile con il posizionamento di geoblock in cemento armato.

Per il 90 per cento la ricostruzione dell’argine verrà realizzata in acciaio e calcestruzzo. Il lavoro verrà eseguito utilizzando speciali macchinari che, vibrando, avranno il compito di inserire nel corpo dell’argine dei diaframmi di acciaio della lunghezza di 9 metri, collegati tra loro per tutta la lunghezza del tratto interessato per consolidare l'argine in maniera permanente.

Tutte le operazioni verranno monitorate da speciali radar in grado di tenere sotto controllo le vibrazioni dei terreni circostanti.

Saranno anche ricostruiti i muretti che hanno ceduto lungo l’argine nell’alluvione del 2016 e realizzati alcuni interventi su alveo e scogliera per rendere più dolce la pendenza dell’argine rispetto a quella attuale: il letto del Leccio sarà ristretto, garantendo comunque il deflusso ottimale delle acque e sarà realizzata una nuova scarpata di minore pendenza, rialzando in parte la scogliera. Durante i lavori la strada rimarrà parzialmente chiusa, ma solo nel tratto interessato.

L’intervento è stato presentato sabato, prima in Comune a Porcari e poi con un sopralluogo, dal sindaco Leonardo Fornaciari, dal vicesindaco e assessore al lavori pubblici Franco Fanucchi, dall’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, dall'ingegnere Lorenzo Fontana del Consorzio 1 Toscana Nord e dall’ingegnere Francesco Pistone, dirigente del settore Difesa del suolo della Regione Toscana del Genio civile, che ha seguito la vicenda fin dal 2016, quando in seguito a una piena eccezionale si è verificata la rottura dell’argine destro, l'assessore regionale all'ambiente, Monia Monni e il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi. Presenti anche l'assessora al sociale Lisa Baiocchi, l'assessora alla scuola Eleonora Lamandini e la presidente del consiglio comunale, Francesca De Toffol.



“Finalmente - dice il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari - con la delibera di giunta regionale dello scorso 2 novembre è arrivato il finanziamento per la realizzazione di un’opera fondamentale per la sicurezza idrogeologica del paese. Nei mesi scorsi non abbiamo mancato di far sentire la nostra voce in Regione perché venissero sbloccati i fondi già stanziati e siamo molto felici che questo sia uno dei primi provvedimenti ufficiali presi dalla giunta Giani, che vede Stefano Baccelli nell’importante ruolo di assessore alle infrastrutture”.



“Questo intervento - commenta il vicesindaco Franco Fanucchi - sarà risolutivo dei tanti problemi che si sono riscontrati nella zona dalla rottura dell’argine del 2016 in poi".

Il progetto esecutivo dell'opera è stato realizzato dal Consorzio 1 Toscana Nord, che è ente appaltante.