Muore noto ematologo

Marco Margelli lavorava per il Centro Trasfusionale di Lucca. Aveva 64 anni. Il cordoglio dell'Usl Toscana nord ovest

LUCCA — Usl Toscana nord ovest in lutto per la scomparsa di Marco Margelli, noto ematologo del Centro Trasfusionale di Lucca.

"La direzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest e tutti i colleghi si uniscono al cordoglio per la scomparsa del dottor Marco Margelli, 64 anni, ematologo che lavorava per il Centro Trasfusionale di Lucca. Era un professionista molto stimato - si legge in una nota dell'Azienda sanitaria- la sua grande preparazione lo aveva reso importante punto di riferimento nel suo settore, ma era apprezzato anche per la sua umanità e disponibilità. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella struttura di Medicina trasfusionale e in tutta la sanità lucchese. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Azienda".