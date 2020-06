Muore l'ex presidente della Camera di commercio

Il noto imprenditore Claudio Guerrieri è stato alla guida dell'ente dal 1998 al 2014. Ha guidato anche Confcommercio e Banca del Monte di Lucca

LUCCA — Lucca in lutto pe la scomparsa di Claudio Guerrieri, storico imprenditore ed ex presidente della Camera di Commercio, alla guida dell'ente camerale per 16 anni, dal 1998 al 2014. Aveva 78 anni.

"Una persona profondamente conoscitrice del tessuto economico lucchese, di riferimento non solo per il mondo del commercio, ma delle varie filiere produttive, in grado di interpretare i mutamenti in atto e indicare le migliori strade da percorrere - sottolinea la Camera di Commercio-.Una persona che durante il suo mandato ha portato avanti importanti progetti dell’ente camerale, quali la realizzazione del Polo Tecnologico Lucchese di Sorbano ed il MuSA di Pietrasanta, ma ha anche contribuito alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni locali e dell’intero patrimonio del nostro territorio, anche dal punto di vista culturale. Grazie alla sua capacità imprenditoriale, alle sue conoscenze economiche e alle sue abilità diplomatiche e di relazione, la Camera di Commercio di Lucca si è affermata quale ente di riferimento istituzionale per il territorio. Un imprenditore lucchese che ha saputo distinguersi e che resterà nella memoria di tutta la città"

Così lo ricorda il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli: “E’ stato il mio predecessore all’ente camerale. Appena arrivato a ricoprire questo incarico ho trovato un ente molto ben gestito e considerato dalle istituzioni del territorio e dell’intero sistema camerale nazionale. Claudio Guerrieri è stato indubbiamente un grande signore, un esempio per tutti.”

Nel corso della sua carriera, Guerrini ha guidato anche Confcommercio e Banca del Monte di Lucca.