Le farmacie di continuità chiudono per inventario

L'Usl comunica i giorni di chiusura per i punti di erogazione diretta dei farmaci negli ospedali Versilia, Campo di Marte e Castelnuovo Garfagnana

LUCCA — I punti farmacia di continuità per l'erogazione diretta dei medicinali all'utenza esterna in provincia di Lucca chiudono per inventario. Lo rende noto l'Usl Toscana nord ovest, comunicando i giorni di chiusura previsti.

Il punto di erogazione diretta farmaci dell'ospedale Versilia a Lido di Camaiore e il punto farmacia dell'ospedale di Campo di Marte a Lucca saranno chiusi sabato 28 e martedì 31 dicembre.

Il punto farmacia dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana sarà chiuso lunedì 30 dicembre.

Il punto erogazione diretta farmaci del distretto di Viareggio sarà chiuso martedì 31 dicembre.