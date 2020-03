Il contagio sale, 481 positivi al coronavirus

Sono 45 i nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. Non risulta nessun nuovo decesso

LUCCA — Nuovo bollettino della Regione con i dati inerenti all'epidemia da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Nella provincia di Lucca i casi salgono a 481 con un incremento di 45 nuovi positivi. Al momento non si registra nessun nuovo decesso, e in provincia di Lucca i pazienti morti dall'inizio dell'emergenza restano 19.



Di 3.226 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione: 481 Lucca, 334 Massa-Carrara, 350 Pisa, 204 Livorno (totale Asl nord ovest: 1.369). A livello regionale i casi di coronavirus sono 3.226, con un incremento rispetto a ieri di 254 nuovi casi.

Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare, a fronte di un numero complessivo di 11.214 persone in tutta la Toscana, nel territorio della Asl Toscana Nord ovest se ne contano 4.183.