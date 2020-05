Covid, tre contagi in più, nessun decesso

Sono 1319 i casi positivi in provincia dall'inizio dell'emergenza. I decessi restano 126. In Toscana pochi nuovi contagi e molte guarigioni

LUCCA — Nessun decesso nelle ultime ore in provincia di Lucca a causa del coronavirus ( le vittime restano 126, terza provincia in Toscana per tasso di mortalità ) mentre i contagiati diventano 1319 ( tre in più di ieri, uno a Lucca, uno a Sillano Giuncugnano, uno a Viareggio, con la provincia lucchese che è seconda in Toscana per tasso di numerosità dei casi ) in un quadro toscano che vede 38 nuovi casi di positività e 15 nuovi decessi.

Ben 147 però le guarigioni, con un tasso in continua crescita e la costante diminuzione delle persone ricoverate nei reparti Covid ospedalieri.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 1225 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2291 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 85 di cui 23 in Terapia intensiva.