Covid, Lucchesia senza morti nelle ultime 24 ore

Sono quattro invece le persone che hanno il tampone positivo. I decessi in totale restano 125, i positivi hanno raggiunto quota 1314

LUCCA — Nelle ultime 24 ore nel territorio di Lucca non ci sono stati decessi. Restano dunque 125 le persone Covid-positive che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda le persone positive, nel territorio provinciale di Lucca si sono registrati quattro tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione Toscana. Pertanto i positivi dall'inizio della pandemia salgono a 1314.

Ausl nord ovest, che raccoglie i dati in orari diversi dalla Regione, segnala tre nuovi positivi, tutti in Versilia: uno a Camaiore, uno a Massarosa e uno a Viareggio.

A livello regionale sono 9.657 i casi di positività al Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri. L’indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7.

In Toscana si sono registrati 10 nuovi decessi: 6 uomini e 4 donne con un’età media di 82,9 anni: 5 le persone decedute nella provincia di Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 a Livorno, 1 a Siena. Sono 899 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti / popolazione residente) per COVID 19 è di 24,1x 100.000 residenti contro il 49,6 X100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa 63,1X 100.000), Lucca (32,2x 100.000) e Firenze (31,0x 100.000), il più basso a Grosseto (7,2x 100.000).

La regione si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 259 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 354 X100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 523 casi X100.000 abitanti, Lucca con 339, Firenze con 322, la più bassa Livorno con 158.

Nella regione si sono ridotte ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid: oggi sono complessivamente 554, 41 in meno di ieri, di cui 92 in terapia intensiva (meno 19 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 17 di marzo per i ricoveri totali, dal 14 di marzo per le terapie intensive.