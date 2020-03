Covid-19, un decesso e due nuovi casi positivi

Un anziano è morto all'ospedale San Luca di Lucca, era già in gravi condizioni. Registrati due casi nuovi, salgono così a 31 in Lucchesia

LUCCA — Secondo decesso in poche ore all'ospedale San Luca di Lucca. Si tratta di una anziano di 77 anni deceduto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo all'ospedale di San Luca di Lucca. Era ricoverato già ricoverato in condizioni critiche dall’8 marzo nel reparto di malattie infettive. Sempre a Lucca ma mercoledì 11 si è verificato il decesso di un uomo di 80 anni che era ricoverato dal 10 marzo.

Oggi l'Asl Toscana Nord ovest ha registrato due nuovi casi di Covid-19: una donna di 48 anni, di Lucca, che sta bene ed è in isolamento a casa, l'altro caso è sempre una donna di 82 anni, anche lei di Lucca, è ricoverata all’ospedale San Luca. Salgono così a 31 i casi di coronavirus tra Lucca, Capannori e la Garfagnana.

Questi i casi dall'inizio dell'emergenza coronavirus:

uomo di 69 anni, di Capannori, ricoverato in ospedale a Lucca;

donna di 72 anni, di Castelnuovo Garfagnana, sta bene ed è a casa;

uomo di 58 anni, di Lucca, sta bene ed è a casa;

uomo di 65 anni, di Lucca, amministratore pubblico, sta bene ed è a casa;

donna di 50 anni, di Capannori, ricoverata in ospedale e poi tornata a domicilio;

uomo di 66 anni, di Capannori, ricoverato in ospedale;

uomo di 55 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale e poi tornato a domicilio;

uomo di 80 anni, di Castelnuovo Garfagnana, ricoverato in ospedale;

uomo di 54 anni, di Lucca; in ospedale;

bambina di 2 anni, di Lucca, ricoverata in ospedale ma adesso a casa;

uomo di 68 anni, di Capannori, in ospedale;

uomo di 72 anni, di Castelnuovo Garfagnana, in ospedale;

uomo di 60 anni, di Capannori, ha soggiornato a Milano; sta bene ed è a casa;

uomo di 70 anni, di Porcari (nessun criterio epidemiologico, solo alcuni sintomi clinici); è a casa;

uomo di 77 anni ricoverato in ospedale;

altro uomo di Lucca, sta bene ed è a casa;

uomo di 70 anni, di Capannori, ricoverato in ospedale;

uomo di 58 anni, di Capannori, a casa;

uomo di 59 anni, di Capannori, a casa;

uomo di 58 anni, di Capannori; a casa;

uomo di 55 anni, di Porcari, a casa;

uomo di 58 anni, di Capannori; ricoverato in ospedale;

uomo di 48 anni, di Capannori, a casa.

due cittadini lucchesi, marito e moglie (lui ha 66 anni, lei 55) ricoverati in ospedale;

un cittadino di 60 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale;

un cittadino di Capannori di 59 anni, imprenditore, è ricoverato in ospedale;

un cittadino di Capannori di 55 anni, è ricoverato in ospedale;

un altro uomo di Capannori ricoverato in ospedale (parente di persona ricoverata a Piacenza).