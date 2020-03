Covid-19, quattro nuovi casi, c'è anche una bimba

Salgono a 21 i nuovi casi di coronavirus in Lucchesia, tra i nuovi casi registrati oggi una bambina di due anni ricoverata all'ospedale San Luca

LUCCA — Quattro nuovi casi sospetti positivi di coronavirus in Lucchesia, tra questi anche il primo in Garfagnana e una bambina di due anni. A renderlo noto col bollettino giornaliero l'Asl Toscana Nord Ovest.

Questi i nuovi casi:

- un uomo di 54 anni, di Lucca ricoverato all'ospedale San Luca;

- una bambina di 2 anni, di Lucca, ricoverata al San Luca;

- uomo di 68 anni, di Capannori, ricoverato al San Luca;

- uomo di 72 anni, di Castelnuovo Garfagnana, ricoverato al San Luca;

Sotto i casi già noti nell'ambito territoriale lucchese:

- uomo di 60 anni, di Capannori, ha soggiornato a Milano; sta bene ed è a casa;

- uomo di 70 anni, di Porcari (nessun criterio epidemiologico, solo alcuni sintomi clinici); è a casa;

- uomo di 77 anni ricoverato in ospedale;

- altro uomo di Lucca, sta bene ed è a casa;

- uomo di 70 anni, di Capannori, ricoverato in ospedale;

- uomo di 58 anni, di Capannori, a casa;

- uomo di 59 anni, di Capannori, a casa;

- uomo di 58 anni, di Capannori; a casa;

- uomo di 55 anni, di Porcari, a casa;

- uomo di 58 anni, di Capannori; ricoverato in ospedale;

- uomo di 48 anni, di Capannori, a casa.

- due cittadini lucchesi, marito e moglie (lui ha 66 anni, lei 55) ricoverati in ospedale;

- un cittadino di 60 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale;

- un cittadino di Capannori di 59 anni, imprenditore, è ricoverato in ospedale;

- un cittadino di Capannori di 55 anni, è ricoverato in ospedale;

- un altro uomo di Capannori ricoverato in ospedale (parente di persona ricoverata a Piacenza).