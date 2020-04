Coronavirus, un decesso e 12 positivi in più

Nuovo bollettino della Regione. In provincia di Lucca, da inizio epidemia, si sono registrati 1.256 casi di coronavirus. Le vittime salgono a 110

LUCCA — In provincia di Lucca, da inizio epidemia, si sono registrati 1.256 casi di coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che segnala 12 casi in più rispetto a ieri e un nuovo decesso (secondo quanto comunicato dall'Usl nord ovest si tratterebbe di un uomo di 63 anni di Massarosa).

Le vittime in provincia di Lucca, da inizio emergenza ad oggi, sono 110. Il totale regionale è di 778, con 18 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti / popolazione residente) per Covid 19 è di 20,9 x 100mila residenti contro il 43,7X100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (57,5 x 100.000), Lucca (28,4 x 100.000) e Firenze (24,7 x 100.000), il più basso a Grosseto (7,2 x 100.000).

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Toscana si sono registrati 9.147 casi di positività al Coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I guariti aumentano del 9,1 per cento e raggiungono quota 2.300.

La regione si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi con circa 245 casi per 100mila abitanti (media italiana 324 X100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 502 casi X100.000 abitanti, Lucca con 324, Firenze con 297, la più bassa Livorno con 152.