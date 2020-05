Contagio fermo ma c'è un'altra vittima

Lo segnala la Regione nel report giornaliero sulla diffusione del covid-19. I contagiati da inizio epidemia restano 1329

LUCCA — Un'altra persona positiva al coronavirus è morta in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. Si tratta di uomo di 83 anni di Lucca.

I dati diffusi dalla Regione fotografano la situazione alle 12 di oggi: nel territorio lucchese non si registrano nuovi casi di coronavirus. I contagiati da inizio epidemia restano quindi 1329 mentre i decessi salgono a 129.

Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono registrati 15 nuovi casi ( 5 individuati grazie ai test sierologici), 9 decessi e guarigioni 238, di cui 180 virali. I contagiati da inizio epidemia sono 9.802.

I guariti raggiungono quota 5.002. Gli attualmente positivi sono oggi 3.841, il 5,7 per cento in meno di ieri. L'indice di contagiosità continua a rimanere sotto lo 0,6.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 25,7 per 100.000 residenti contro il 50,9 per 100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, seguita da Firenze e Lucca, mentre il più basso è a Grosseto.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 1430 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2496 guariti.