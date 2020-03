Comune acquista mascherine per medici e infermieri

L'ente: "Una risposta immediata per coloro che stanno lavorando in prima linea". Saranno distribuite anche a volontari e operatori del terzo settore

LUCCA — Il Comune di Lucca ha acquistato mascherine "per dare una risposta immediata a coloro che stanno lavorando in prima linea nell’emergenza Coronavirus". Ad annunciarlo è lo stesso ente, che per mezzo della sua sua pagina Facebook, spiega di aver reperito da un fornitore toscano una buona quantità di mascherine chirurgiche.

"Sono in distribuzione le mascherine per il personale sanitario, per i medici di medicina generale, per i volontari di protezione civile e per gli operatori che lavorano in prima linea per assistere le persone che hanno più bisogno e per garantire i servizi essenziali" scrive il Comune, che aggiunge: "Sono già iniziativi i rifornimenti per l’Ospedale San Luca e, attraverso l’Ordine dei Medici di Lucca, anche per i medici di medicina generale, che devono svolgere le visite domiciliari. E ancora il mondo del terzo settore, impegnato in prima linea per le consegne a casa e il supporto alle persone più fragili, i servizi sociali, che stanno facendo un grande lavoro di assistenza al cittadino, la Protezione Civile, che, con il Centro operativo comunale, coordina gli interventi di sostegno alle persone in quarantena. Nessuno viene lasciato indietro".