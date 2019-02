Trasporto pubblico, accordo fra Parco e Ctt nord

L'accordo per incentivare l’uso del trasposto pubblico riguarda anche biglietti e abbonamenti delle zone di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara

PORTOFERRAIO — Il Parco nazionale Arcipelago Toscano, grazie ad un accordo con l’azienda dei trasporti pubblici Ctt nord srl, riconosce, dal 1 Aprile al 1 Novembre, uno sconto del 50 per cento sul costo del biglietto previsto per le escursioni organizzate presso la Casa del Parco di Marciana e la Casa del Parco di Rio (costo 8 euro scontato 4 a persona, gratuito fino a 14 anni) ai possessori: di biglietto dell’autobus Ctt nord con timbratura non oltre i tre giorni precedenti, effettuata sulle tratte dell’isola d’Elba, di Elba Card, ai titolari di abbonamento al servizio di trasporto autobus del gruppo Ctt nord, (mensile, annuale urbano e extraurbano), attivo nei territori di Livorno, Pisa (Cpt Scarl), Lucca (Vaibus SCARL) e Massa Carrara, con estensione agli abbonati Pegaso.

Il Presidente di Ctt nord Andrea Zavanella, entusiasta della collaborazione intrapresa con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, da parte sua rimarca l’impegno dell’Azienda, nella stipula di accordi similari in tutti i territori dove Ctt opera, in maniera da favorire un connubio perfetto fra trasporti, ambiente e cultura.

Il Presidente del Parco, Giampiero Sammuri, ritiene importante promuovere l’uso del trasporto pubblico e la creazione di una maggiore sinergia tra le aziende che operano sul territorio, creando condizioni favorevoli all’utilizzo del bus come mezzo di trasporto per motivi di risparmio, di ecologia e di sicurezza.

L’accordo rientra nelle finalità istituzionali del Parco e della Riserva della Biosfera Unesco Isole di Toscana, e mira a promuovere metodi di gestione idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale.

Per informazioni è possibile contattare l'Info Park di Portoferraio al tel. 0565-908231.