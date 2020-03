Covid-19, in provincia di Lucca 363 casi, 18 morti

Nuovo bollettino della Regione con i dati dell'evolversi dell'epidemia da coronavirus. Si registrano due nuovi decessi uno a Lucca e uno Viareggio

LUCCA — In provincia di Lucca sono saliti a 363 i casi di coronavirus registrati dall'inizio dell'epidemia. L'incremento, registrato dalla Regione rispetto a ieri, è stato di 7 casi (erano 356).

Si è verificato un nuovo decesso: si tratta di un uomo di Lucca di 82 anni. Il bollettino è quello diffuso dalla Regione Toscana. Un altro decesso è avvenuto nelle ultime ore e non era presente nella comunicazione quotidiana della Regione Toscana: uomo di 82 anni, di Firenze ma domiciliato a Camaiore, deceduto all’ospedale Versilia;

In Toscana oggi si sono registrati 184 nuovi casi di Covid-19. In tutta la Asl Toscana Nord Ovest, i casi di positività sono 363 a Lucca, 289 a Massa-Carrara, 266 a Pisa e 140 a Livorno per un totale di 1.058.

Vediamo la distribuzione dei nuovi casi nella provincia di Lucca così come trasmessa dalla Asl Toscana Nord Ovest:

Piana di Lucca: 12 nuovi positivi (Lucca 6, Capannori 4, Altopascio 1, Pescaglia 1)

Valle del Serchio: un nuovo positivo a Castelnuovo Garfagnana.

Versilia: 7 nuovi positivi (Seravezza 1, Viareggio 1, Pietrasanta 1, Camaiore 1, Forte dei Marmi 3)