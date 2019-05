Sport e spettacoli nella piazza rinnovata

Sabato 4 maggio in piazza Aldo Moro sbarca Tutti in gioco. Frediani: ”Una giornata di festa dedicata allo sport per tutti e all'inclusione"

CAPANNORI — La rinnovata Piazza Aldo Moro si trasformerà in una palestra a cielo aperto grazie alla giornata conclusiva della manifestazione 'Tutti in Gioco' promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Forum delle associazioni del Comune. L'appuntamento è per sabato 4 maggio dalle 15 alle 19.

La manifestazione, che pone al centro lo sport per tutti e l'inclusione, si svolge al termine delle attività di promozione delle varie discipline sportive realizzate da un mese a questa parte in tutte le scuole primarie del territorio comunale dalle associazioni sportive che fanno parte del Forum delle associazioni.

Piazza Aldo Moro sarà popolata dagli stand delle numerose realtà sportive locali che distribuiranno materiale informativo e permetteranno a grandi e piccini di cimentarsi in vari sport e di conoscere le realtà sportive e di gioco del territorio. La manifestazione ospiterà anche il Campionato Regionale di Calcio Balilla Paralimpico promosso da Associazione Sport Toscana Calcio Balilla in collaborazione con il Comune e vedrà la designazione del campione regionale di questa disciplina. In programma anche la premiazione del torneo multietnico di calcio che si svolgerà durante la giornata a Capannori. Tutti in Gioco 2019 offrirà anche momenti di spettacolo. La piazza ed il palco saranno infatti animati anche da artisti di strada, attori teatrali, mimo e artisti circensi tra i quali Luigi Ciotta, Marcel Zuluaga Gomez con Alice Macchi, Marta Mingucci, la Compagnia Circense “The Circus Gang”, Austin Hackney. Sarà presente anche Ludobus Legnogiocando una collezione di giochi in legno che si ispirano alla tradizione ludica italiana ed europea, in grado di coinvolgere chiunque: bambini, genitori, ragazzi.

“Quella di sabato prossimo sarà una giornata di festa dedicata allo sport per tutti e all'inclusione come dimostra anche lo svolgimento del campionato regionale di calcio balilla paralimpico - dichiara l’assessore allo sport, Serena Frediani -. Un'occasione importante per cittadini e famiglie di conoscere da vicino tante discipline sportive e divertirsi, che auspico veda una grande partecipazione. L'evento giunge al termine di un importante percorso realizzato nelle scuole. Ringrazio il Forum delle associazioni di Capannori e in particolare le associazioni del settore sportivo per il fondamentale impegno profuso nella realizzazione della manifestazione e i dirigenti scolastici per la loro collaborazione".

Gli Istituti Comprensivi che parteciperanno alla manifestazione di sabato riceveranno in premio un contributo messo a disposizione dal Comune per l'acquisto di materiale didattico.

Le associazioni sportive che partecipano alla giornata sono: Armonia Danza Arte e Movimento; Atletica Virtus, Black Mamba Taekwondo, Club Scherma TBB, Nuova Cobra Marlia, DRK Sport ASD, Estate Giovani, Feluna, FIPSAS Sez. Prov. Di Lucca, Amici delle Mura con gli Antichi Giochi di Strada, Warriors GoSp Slam Baskin, Gym Star, Hagakure Karate, Ibac Tatamusica Foredum, Libertas Provinciale, My Time, Pallavolo Nottolini, Pegaso, Polisportiva Capannori, Pugilistica Lucchese, Sport & Fun, Sport Toscana Calcio Balilla, Tenda di Giovanni, Twirling.

Partecipano all'evento anche le associazioni F.A.S.M. L.A.S.A, L'Allegra Brigata, Associazione Luce, Il Sorriso di Stefano e la Mirko Ungaretti Onlus che promuoverà l'utilizzo del defibrillatore. In piazza anche letture animate per bambini promosse dalla biblioteca comunale 'Ungaretti'.