Un'altopascese in tv

Concorrente toscana al quiz show preserale di Canale Cinque "Avanti un altro" condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti

ALTOPASCIO — Antonietta lavora in un baby parking ed è di Altopascio. La ragazza toscana ha partecipato ad Avanti un altro, quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La giovane non è però riuscita a guadagnarsi l'agognata poltrona del vincitore. Per accedere alla manche finale del gioco, infatti, i concorrenti devono anzitutto rispondere correttamente ad almeno tre domande su quattro poste dai conduttori. Come da regolamento al secondo errore Antonietta ha dovuto lasciare il posto al concorrente successivo.

La puntata è visibile a questo link.