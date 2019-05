Il nuovo hub della carta di Celtex

Inaugurato il nuovo hub logistico dell'azienda cartaria specializzata in prodotti di carta tissue e tessuto. Alla cerimonia anche il presidente Rossi

ALTOPASCIO — E' stato inaugurato il nuovo centro per la logistica dell'azienda cartaria Celtex ad Altopascio, azienda specializzata in prodotti di carta tissue e tessuto che conta quattro sedi in Europa.

Nelle immagini la visita al nuovo stabilimento che ospita l'hub logistico europeo a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana che ai vertici dell'azienda ha ricordato il supporto regionale alle aziende come Celtex impegnate a riqualificare aree urbane e introdurre innovazioni tecnologiche nel manifatturiero. Nell'innovazione sta la chiave del futuro.

A dare impulso all'azienda sono stati anche gli investimenti nella sostenibilità ambientale come nel caso della turbina finanziata con i fondi strutturali europei, capace di ridurre dell'80 per cento le emissioni di Co2. E poi c'è la formazione continua del personale.